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Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 10 de julio, la temperatura rondará entre 7 y 11; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 10 de julio
El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 10 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 10 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 87 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:06 y se pone a las 17:46.

Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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