Nico González tuvo una divertida reacción por el apodo que le puso Scaloni: “¡Se volvió loco!"

Distendido tras el épico triunfo de la selección argentina ante Egipto por 3 a 2 en los octavos de final del Mundial 2026, Nicolás González reaccionó entre risas por el apodo que Lionel Scaloni le colocó post partido en conferencia de prensa y dijo que el entrenador “se volvió loco“.

Scaloni se refirió al delantero como “Caballo” en alusión a la velocidad que le puede aportar el actual jugador de Atlético Madrid al equipo. “Me mató”, bromeó el futbolista en diálogo con el streaming oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La divertida reacción de Nico González

“Pasa que si escuchan a todos mis compañeros, me dicen ‘Cabita’, ‘Caballo’. A mí me gusta cuando me dicen ‘Cabita’, me queda más lindo de escuchar. Pero sí, el técnico me mató”, expresó González sobre el curioso apelativo.

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