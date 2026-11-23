El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 24 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:24 y se pone a las 19:49.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día