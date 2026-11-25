Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 26 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 13 y 27; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 26 de noviembre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:36 y se pone a las 19:47.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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