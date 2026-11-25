Pasado mañana, el vecino de Pilar Damián Giles cumplirá 50 años. Podrá festejarlos en libertad. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, acaba de ordenar su “inmediata libertad”. Pero la celebración no será completa para él: el magistrado también lo procesó por los delitos de amenazas e intimidación pública y le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 53 millones de pesos.

Giles, según la resolución firmada por el juez González Charvay, es la persona que, 48 horas antes de la reciente visita del papa León XIV a la Argentina, anunció que iba a matar al Sumo Pontífice.

“Sin perjuicio de que aún se encuentran diligencias en curso, debo indicar que la entidad de las pruebas antes señaladas resulta contundente para dar por acreditada, con el grado de provisionalidad que esta etapa requiere, la materialidad del hecho y la responsabilidad del encausado en el hecho ilícito que se le atribuye. En este punto, tendré por acreditadas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, respecto a la amenaza proferida de manera anónima contra el Sumo Pontífice León XIV, que estas fueron realizadas por el encartado a través de su teléfono celular y que además se hicieron a la línea de atención telefónica de emergencias 911, con la finalidad de infundir temor público y aterrorizar a la población, y en especial a sus feligreses, siendo que se efectuaron en el marco de la visita programada al país, conforme se desprende de las actuaciones incorporadas en autos”, sostuvo el magistrado al procesar a Giles, según la resolución a la que tuvo acceso LA NACION.

El vecino de Pilar que amenazó de muerte al Papa

La investigación comenzó el viernes 6 de este mes, 48 horas antes de que el Papa llegara a la Argentina, después de que se recibió una llamada al número de emergencias 911 en la que una voz masculina espetó: “¿Puede grabar esta llamada? Yo voy a matar al Papa, ¡voy a matar al Papa!”.

Pronto, a partir de los datos aportados por una billetera virtual, se supo que la amenaza telefónica se había hecho desde una línea de telefonía celular a nombre de Giles.

“Atento a la urgencia y a las particularidades del caso, el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, impulsó la acción penal verbalmente, más allá de la posterior intervención formal en el expediente. En función de ello, minutos después se le dio intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) y a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)”, recordó el juez González Charvay en su resolución.

El allanamiento de la Policía Federal Argentina en Pilar

Con las pruebas reunidas, el magistrado ordenó la detención del sospechoso, domiciliado en la localidad de Villa Rosa, en Pilar. En su indagatoria, Giles, que trabaja como albañil, negó haber sido el autor de la amenaza.

“En esa circunstancia, Giles manifestó no haber sido quien efectuó la llamada telefónica, señalando que se dedica a trabajar en el área de la construcción y que, puntualmente, en la fecha de la llamada se encontraba trabajando. Sobre ello refirió haber comenzado su jornada a las 8. Sostuvo que recién volvió a agarrar su teléfono pasada las 16 y que este se encontraba en un lugar distinto de donde él lo había guardado. Además, indicó que otras personas conocen su contraseña de acceso, señalando que varios de sus compañeros de trabajo —a quienes no individualizó con nombre completo— solían bromear con cuestiones por el estilo”, según el expediente judicial.

Al fundamentar el procesamiento, el magistrado explicó: “La llamada fue borrada del teléfono, siendo que para ello -a diferencia de un llamado de emergencia- es necesario contar necesariamente con el patrón de desbloqueo del teléfono, no siendo coherente que un desconocido sepa su patrón de desbloqueo, ni que el acusado lo haya compartido con sus compañeros de trabajo, más si se tiene en cuenta que -conforme refirió en su declaración indagatoria- hace poco trabajaba con ellos. Por otra parte, vale aclarar que se encomendó el peritaje del audio a la Sección Acústica Forense de la PFA; dicha medida arrojó resultado negativo, toda vez que la voz de interés en el audio resultaba ‘no apta a los fines de comparación por su escasa duración temporal’. Todo lo incorporado mantiene concordancia con la prueba reunida hasta el momento, y es a partir de aquellos elementos ya detallados e incorporados en autos, que se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propia del presente estadio procesal, la participación de Damián Giles en los hechos objeto de pesquisa”.