Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 4 de octubre el cielo estará con nublado con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:30 y se pone a las 18:58.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado con bruma y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los grados, mientras que los vientos serán del a una velocidad de kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.