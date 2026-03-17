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Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 18 de marzo, la temperatura rondará entre 12 y 23; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Miramar para el 18 de marzo
El pronóstico del tiempo para Miramar para el 18 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 18 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 86 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:51 y se pone a las 19:07.

Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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