El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 18 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 90 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:28 y se pone a las 19:44.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.