Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 11 de febrero, la temperatura rondará entre 21 y 29;

El pronóstico del tiempo para Moreno para el 11 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 11 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:24 y se pone a las 19:54.

Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

