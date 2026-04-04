Qué es la ciclogénesis y cuándo impactará con 96 horas de cambios bruscos de temperatura, frío y lluvias

El otoño comenzó con condiciones atípicas, más cercanas al verano, con altas temperaturas, humedad y un ambiente inestable. Sin embargo, el sitio especializado Meteored advirtió un cambio marcado de cara al fin de semana largo, con el ingreso de aire más frío y la probabilidad de tormentas intensas.

En ese contexto, anticipó la posible formación de una ciclogénesis, un fenómeno que podría extender la inestabilidad durante varios días y generar cambios bruscos de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas de viento.

El pronostico del tiempo

Qué es la ciclogénesis

La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión en la atmósfera. Se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que puede derivar en condiciones de tiempo adverso.

Este fenómeno suele estar asociado a vientos intensos, lluvias persistentes y un aumento de la inestabilidad, aunque no siempre produce tormentas severas.

En el escenario actual, su desarrollo se vincula con el choque entre una masa de aire cálido y húmedo y el ingreso de aire más frío, lo que favorece la formación de sistemas de baja presión sobre el este del país.

La ciclogénesis traería un descenso térmico en la Ciudad Fabián Marelli

Cuándo impactará y cuánto durarán los cambios

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el proceso comenzará a sentirse hacia el fin de semana largo y podría extenderse durante varios días. Se prevé un período de hasta 96 horas con condiciones inestables, marcado por lluvias, descenso térmico y viento.

El sábado marcará un quiebre, con el ingreso de viento del sur y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora, además de un descenso significativo de la temperatura.

Hacia el cierre del fin de semana largo, el tiempo tenderá a estabilizarse, con condiciones más frescas, cielo mayormente nublado y persistencia del viento.

1 ABR I 11:30h ⛈️ Avanza una línea de tormentas hacia el AMBA. El fenómeno principal de este evento son las intensas precipitaciones en cortos periodos que pueden estar acompañadas por ráfagas



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Las zonas afectadas y las alertas vigentes

El fenómeno impactará principalmente en el centro y este del país, con especial intensidad en la región pampeana y el área metropolitana.

El organismo mantiene alertas amarillas y naranjas por tormentas en distintas provincias. En algunos sectores se previeron lluvias acumuladas de entre 20 y 70 milímetros, con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.

En las zonas bajo alerta naranja, como el AMBA y el este bonaerense, el volumen de agua podría alcanzar los 100 milímetros, acompañado de ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y mayor intensidad en los fenómenos.

Ráfagas de viento en la ciudad de Buenos Aires Osvaldo Fanton - Télam

Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas