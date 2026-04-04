Qué es la ciclogénesis y cuándo impactará con 96 horas de cambios bruscos de temperatura, frío y lluvias

Se prevé un período prolongado de inestabilidad con descenso térmico; el fenómeno se originó por una caída de la presión atmosférica; tormentas intensas en distintas regiones
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El otoño comenzó con condiciones atípicas, más cercanas al verano, con altas temperaturas, humedad y un ambiente inestable. Sin embargo, el sitio especializado Meteored advirtió un cambio marcado de cara al fin de semana largo, con el ingreso de aire más frío y la probabilidad de tormentas intensas.
En ese contexto, anticipó la posible formación de una ciclogénesis, un fenómeno que podría extender la inestabilidad durante varios días y generar cambios bruscos de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas de viento.
Qué es la ciclogénesis
La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión en la atmósfera. Se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que puede derivar en condiciones de tiempo adverso.
Este fenómeno suele estar asociado a vientos intensos, lluvias persistentes y un aumento de la inestabilidad, aunque no siempre produce tormentas severas.
En el escenario actual, su desarrollo se vincula con el choque entre una masa de aire cálido y húmedo y el ingreso de aire más frío, lo que favorece la formación de sistemas de baja presión sobre el este del país.
Cuándo impactará y cuánto durarán los cambios
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el proceso comenzará a sentirse hacia el fin de semana largo y podría extenderse durante varios días. Se prevé un período de hasta 96 horas con condiciones inestables, marcado por lluvias, descenso térmico y viento.
El sábado marcará un quiebre, con el ingreso de viento del sur y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora, además de un descenso significativo de la temperatura.
Hacia el cierre del fin de semana largo, el tiempo tenderá a estabilizarse, con condiciones más frescas, cielo mayormente nublado y persistencia del viento.
1 ABR I 11:30h ⛈️ Avanza una línea de tormentas hacia el AMBA. El fenómeno principal de este evento son las intensas precipitaciones en cortos periodos que pueden estar acompañadas por ráfagas— SMN Argentina (@SMN_Argentina) April 1, 2026
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Las zonas afectadas y las alertas vigentes
El fenómeno impactará principalmente en el centro y este del país, con especial intensidad en la región pampeana y el área metropolitana.
El organismo mantiene alertas amarillas y naranjas por tormentas en distintas provincias. En algunos sectores se previeron lluvias acumuladas de entre 20 y 70 milímetros, con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.
En las zonas bajo alerta naranja, como el AMBA y el este bonaerense, el volumen de agua podría alcanzar los 100 milímetros, acompañado de ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y mayor intensidad en los fenómenos.
Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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