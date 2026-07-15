LA NACION

Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 16 de julio, la temperatura rondará entre 12 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Moreno para el 16 de julio
El pronóstico del tiempo para Moreno para el 16 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 16 de julio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:00 y se pone a las 18:03.

Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El Gobierno subasta dos predios con casi 300 casas que faltan terminar
    1

    El Gobierno subasta dos predios con casi 300 casas sin terminar por más de US$11 millones: dónde quedan y cómo participar

  2. Speed apareció en el partido con la camiseta de Inglaterra y se enfrentó a los hinchas argentinos
    2

    Speed apareció en el partido con la camiseta de Inglaterra y se enfrentó a los hinchas argentinos

  3. Los argentinos cantaron "el que no salta es un inglés" y los ingleses silbaron
    3

    Duelo en los himnos: los argentinos cantaron “el que no salta es un inglés” y los ingleses silbaron

  4. Resultado de Argentina vs. Inglaterra: quién ganó el partido del Mundial 2026
    4

    Resultado de Argentina vs. Inglaterra: quién ganó el partido del Mundial 2026