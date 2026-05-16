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Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 17 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 15; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Moreno para el 17 de mayo
El pronóstico del tiempo para Moreno para el 17 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 17 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 84 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:43 y se pone a las 18:00.

Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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