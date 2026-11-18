Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 19 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 27; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 19 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:40 y se pone a las 19:40.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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