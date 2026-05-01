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Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 2 de mayo, la temperatura rondará entre 8 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Moreno para el 2 de mayo
El pronóstico del tiempo para Moreno para el 2 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 2 de mayo el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:31 y se pone a las 18:13.

Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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