Hay alerta por tormentas, vientos y Zonda para este jueves 1 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y naranja este viernes 1 de mayo por lluvias, vientos y viento Zonda, que alcanzan ocho provincias donde se esperan “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta naranja por tormentas afecta a gran parte de la provincia de Corrientes, área que presentará tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. También se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, que pueden llegar a ser superados en forma localizada.

En otra zona de Corrientes y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, rige otra alerta por tormentas, aunque de nivel amarillo. En este caso, las áreas comprendidas serán afectadas por tormentas y lluvias intensas, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm. También es posible que se registren ráfagas fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica y principalmente, abundante caída de agua en cortos periodos.

Las alertas del SMN para las distintas provincias este viernes

Frente a estas condiciones, el SMN emitió una serie de recomendaciones:

Seguir las indicaciones de las autoridades.

Evitar salir si no es necesario.

Asegurar objetos que puedan volarse.

Mantenerse alejado de ventanas y no refugiarse bajo estructuras inestables.

Preparar un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna y radio.

Evitar actividades al aire libre.

No sacar la basura.

Limpiar desagües.

Desconectar artefactos eléctricos ante posibles ingresos de agua.

Por otro lado, rige alerta amarilla en Neuquén, donde se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

En tanto, se emitió alerta amarilla por viento zonda en casi todo Mendoza. El fenómeno podría registrar velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora. Según el SMN, estas condiciones pueden generar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y un ambiente muy seco.

En este caso, se recomienda evitar salir durante el fenómeno, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos en el exterior, no refugiarse bajo árboles o carteles, conducir con precaución, hidratarse y proteger las vías respiratorias del polvo, además de no encender fuego.

El tiempo en el AMBA

Para este viernes, el SMN informó que la temperatura en la Ciudad tendrá una mínima de 13°C y una máxima de 25°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y se esperan chaparrones hacia la tarde. En territorio porteño, las ráfagas de viento podrían ser moderadas, aunque no se prevén lluvias para el resto del fin de semana largo.

El pronóstico del SMN para la Ciudad esta semana

En la provincia de Buenos Aires, además de la nubosidad variable, la mínima estará en unos 11°C, mientras que la máxima llegará a 23°C, con cielo parcialmente nublado por la mañana y probabilidad de chaparrones por la tarde. Al igual que en la Ciudad, la llegada de mayo se presenta con un descenso de temperatura hacia el domingo, pero bajo buenas condiciones generales.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 27°C y 12°C en Catamarca; 28°C y 18°C en Chaco; 13°C y 8°C en Chubut; 26°C y 11°C en Córdoba; 28°C y 18°C en Corrientes; 25°C y 14°C en Entre Ríos; 30°C y 19°C en Formosa; 25°C y 9°C en Jujuy; 20°C y 8°C en La Pampa; 26°C y 10°C en La Rioja; 22°C y 10°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 29°C y 19°C en Misiones; 17°C y 9°C en Neuquén; 16°C y 9°C en Río Negro; 25°C y 8°C en Salta; 25°C y 8°C en San Juan; 23°C y 12°C en San Luis; 7°C y -2°C en Santa Cruz; 26°C y 14°C en Santa Fe; 27°C y 11°C en Santiago del Estero; 3°C y 2°C en Tierra del Fuego; y 25°C y 12°C en Tucumán.