El pronóstico del tiempo para la ciudad de Necochea, indica que hoy 24 de noviembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Necochea se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:27 y se pone a las 19:55.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día