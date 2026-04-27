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Clima en Necochea hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 28 de abril, la temperatura rondará entre 7 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Necochea para el 28 de abril
El pronóstico del tiempo para Necochea para el 28 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Necochea, indica que hoy 28 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Necochea se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:34 y se pone a las 18:11.

Pronóstico del tiempo en Necochea para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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