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Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 2 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 12 y 24; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 2 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 2 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 2 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:55 y se pone a las 19:34.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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