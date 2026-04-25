Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 26 de abril, la temperatura rondará entre 8 y 11; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 26 de abril el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:36 y se pone a las 18:22.
Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.
A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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