Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de abril de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 26 de abril el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:36 y se pone a las 18:22.

Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..