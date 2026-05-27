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Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 28 de mayo, la temperatura rondará entre 6 y 16; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 28 de mayo
El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 28 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 28 de mayo el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 100 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 08:02 y se pone a las 17:55.

Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con neblina y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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