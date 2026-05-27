Chicago se encuentra bajo una alerta de ozono “insalubre”: quiénes deben cerrar las puertas y evitar salir

Gran parte del área metropolitana de Chicago permanece bajo una alerta de calidad del aire por niveles elevados de ozono, una situación que llevó a las autoridades ambientales y meteorológicas a recomendar restricciones en las actividades al aire libre para determinados sectores de la población.

Qué significa la alerta naranja por ozono en Chicago y cómo impacta en la salud

Según informó AirNow, la región de reporte de Chicago se encuentra bajo un “Action Day”, una categoría que indica que la calidad del aire alcanzó niveles considerados “insalubres para grupos sensibles”. El principal contaminante señalado en el pronóstico es el ozono a nivel del suelo.

El reporte oficial identifica al ozono a nivel del suelo como el contaminante principal de la jornada, acompañado por niveles moderados de partículas finas PM2.5 AirNow

La plataforma explicó que el índice de calidad del aire, conocido como AQI por sus siglas en inglés, es la herramienta utilizada por la EPA para comunicar el nivel de contaminación atmosférica y sus posibles impactos sobre la salud.

El sistema está dividido en seis categorías identificadas por colores. En el caso de la alerta vigente en el área de Chicago, la categoría naranja corresponde a valores entre 101 y 150 del índice AQI, un rango en el que los grupos sensibles pueden sufrir efectos sobre la salud, aunque el resto de la población suele enfrentar menos riesgos.

De acuerdo con la información difundida por AirNow, el ozono aparece como el contaminante con mayor incidencia en el pronóstico para este miércoles.

Además, la contaminación por partículas finas PM2.5 también se mantiene en un nivel “moderado”, por lo que las personas particularmente sensibles deben reducir la intensidad de sus actividades físicas al aire libre o permanecer menos tiempo expuestas.

Alerta de ozono en Chicago: qué grupos deben evitar esfuerzos al aire libre

La advertencia sanitaria apunta principalmente a los sectores considerados más vulnerables frente al deterioro de la calidad del aire. Tanto AirNow como la Agencia de Protección Ambiental de Illinois remarcaron que las personas con enfermedades pulmonares o respiratorias, especialmente asma, deben reducir la actividad física prolongada al aire libre.

Las autoridades sanitarias instaron a vigilar a los menores y adolescentes, quienes son más propensos a sufrir los efectos del aire contaminado Captura de pantalla / Magnific

Entre los grupos señalados por las autoridades se encuentran:

Niños y adolescentes.

Adultos mayores.

Personas con asma u otras enfermedades pulmonares.

Trabajadores y personas activas al aire libre durante seis horas o más por día.

En esos casos, la recomendación es cerrar puertas y ventanas, reducir el tiempo de exposición exterior y evitar ejercicios intensos o actividades prolongadas en parques, calles o espacios abiertos.

AirNow también sugirió que quienes tengan flexibilidad horaria realicen actividades al aire libre durante las primeras horas de la mañana, cuando las concentraciones de ozono suelen ser más bajas.

Para el resto de la población, las autoridades indicaron que las actividades al aire libre todavía pueden realizarse con normalidad, aunque bajo monitoreo constante de las condiciones ambientales.

Qué mide el AQI de la EPA y cuándo la calidad del aire se vuelve riesgosa

La EPA establece índices específicos para cinco grandes contaminantes regulados por la Ley de Aire Limpio de Estados Unidos. Estos son:

Ozono a nivel del suelo.

Material particulado PM2.5 y PM10.

Monóxido de carbono.

Dióxido de azufre.

Dióxido de nitrógeno.

El sistema de la EPA utiliza seis categorías de colores para advertir a la población AirNow

Cada uno de esos contaminantes tiene estándares nacionales diseñados para proteger la salud pública. Cuando el índice AQI se mantiene por debajo de 100, la calidad suele considerarse aceptable. Sin embargo, al superar ese umbral comienzan los riesgos sanitarios, primero para los grupos sensibles y luego para toda la población a medida que el nivel aumenta.

La escala utilizada por la EPA se divide de la siguiente manera: