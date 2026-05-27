Alerta violeta por niebla: hasta cuándo seguirá la advertencia y cuáles son las zonas que más afectará el fenómeno, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta por niebla para amplias zonas del país debido a la presencia de bancos densos que provocaron una marcada reducción de la visibilidad y complicaciones en el tránsito terrestre, aéreo y fluvial. La advertencia alcanza a sectores de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires.

Alerta violeta por niebla en el AMBA

Qué implica una alerta violeta por niebla

Según el SMN, la alerta violeta se emite cuando se esperan fenómenos que pueden generar inconvenientes o dificultades en el desarrollo de actividades cotidianas. En este caso, la presencia de niebla puede reducir significativamente la visibilidad y aumentar el riesgo de accidentes en rutas y accesos.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, circular a velocidad reducida, mantener una distancia prudente entre vehículos y utilizar las luces bajas encendidas. También aconsejan evitar maniobras bruscas y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad vial.

Baja visibilidad en la ciudad de Buenos Aires Christian Grosso

El impacto en el puente Zárate-Brazo Largo

Las consecuencias del fenómeno ya comenzaron a sentirse en distintos puntos del país. Mientras rige la advertencia por niebla, un video registrado por el drone de LN+ mostró la estructura prácticamente cubierta por una espesa capa de niebla. En las imágenes apenas se distinguen las torres y los tensores del puente, mientras gran parte del trazado permanece oculto bajo un manto blanco.

Las imágenes que captó el drone de LN+ arriba del puente Zárate-Brazo Largo

Las recomendaciones del SMN

Frente a una alerta violeta por niebla, el SMN aconseja:

Evitar circular si no es necesario.

Mantener una distancia considerable respecto de otros vehículos.

Reducir la velocidad.

Utilizar luces bajas y luces antiniebla si el vehículo las posee.

No realizar adelantamientos ni maniobras bruscas.

Consultar el estado de rutas y servicios de transporte antes de viajar.

En ese marco, desde el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires también recomendaron reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, utilizar luces bajas y antiniebla, evitar maniobras bruscas y no detenerse sobre la calzada o banquinas.

Asimismo, se recordó la importancia de verificar el estado general del vehículo antes de salir a la ruta y mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre el estado del tránsito y las condiciones meteorológicas.