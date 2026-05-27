Un hombre violó la perimetral, persiguió a su ex y se colgó de su auto a los gritos

Un hombre violó la restricción perimetral, persiguió a su expareja y se colgó de su auto en la ciudad tucumana de Concepción. El momento fue grabado por la víctima.

En el episodio al agresor golpeó el parabrisas y lanzó amenazas contra la mujer que se encontraba resguardada en el interior del vehículo. “Sos mía o de nadie”, repetía el hombre.

Un hombre violó la perimetral y persiguió a su ex

En las imágenes se escucha también a una de las mujeres que acompañaba a la víctima gritar “¡Llamá a la Policía!”, mientras el agresor continuaba golpeando el auto para detenerlo.

Tras el ataque, la mujer logró continuar la marcha. Según trascendió, la víctima ya había denunciado al hombre y contaba con una restricción perimetral.

La Unidad Fiscal de Delitos de Género contra la Integridad Sexual, a cargo del fiscal Jorge Echayde, interviene en el caso.

Encontraron a un hombre con dos molotov frente a la casa de su ex

Dos días atrás un hombre fue detenido en la ciudad tucumana de Junín luego de que la policía lo encontrara con dos bombas molotov preparadas dentro del auto estacionado frente a la casa de su expareja, a pesar de que regía una restricción perimetral por violencia familiar.

Cuando la Policía de la Provincia de Buenos Aires intentó identificarlo, aceleró a fondo. Comenzó así una violenta persecución con choques, disparos y maniobras extremas sobre la Ruta Provincial 65, en Junín.

El detenido fue identificado como Martín Sebastián Salcedo, un hombre de 45 años oriundo de Tucumán acusado de haber intentado acercarse a la vivienda de su expareja pese a una medida judicial que le prohibía hacerlo. El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Alvear y Juana Azurduy, en la periferia juninense.

Persecución de película en a ruta provincial 65

Según fuentes del caso, personal de la comisaría 2ª local acudió al lugar luego de recibir una alerta vecinal por la presencia sospechosa de un Volkswagen Vento gris estacionado frente a una vivienda.

Cuando los efectivos se aproximaron al vehículo para identificar a su ocupante, Salcedo arrancó a toda velocidad y huyó del lugar. Así comenzó una persecución que atravesó distintos sectores urbanos y luego continuó sobre la Ruta Provincial 65 durante aproximadamente diez kilómetros.

En la fuga, el conductor realizó maniobras peligrosas y zigzagueó constantemente para impedir que los patrulleros pudieran interceptarlo. Al operativo se sumaron móviles de las fuerzas de Operaciones Especiales y efectivos del destacamento de Saforcada.