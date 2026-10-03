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Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 4 de octubre, la temperatura rondará entre 7 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 4 de octubre
El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 4 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 4 de octubre el cielo estará None algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría se presentaría sin lluvias, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:34 y se pone a las 19:06.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado con bruma y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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