Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 5 de mayo, la temperatura rondará entre 9 y 21; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 5 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:44 y se pone a las 18:12.
Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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