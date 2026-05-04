Se viene la lluvia y el frío: así estará el pronóstico del clima en el AMBA durante esta semana

La semana en el AMBA presentará un panorama variado, que comenzará con una marcada amplitud térmica que pasará de mañanas frías a tardes templadas y agradables. Sin embargo, el miércoles será la jornada más inestable, con pronóstico de lluvias aisladas e incluso posibles tormentas. A partir del jueves habrá una entrada de aire frío y vientos del sudoeste, lo que provocará un descenso térmico notable y un derrumbe de las temperaturas nocturnas.

Clima del lunes: mañana de invierno, tarde de otoño

Para hoy se espera una jornada de mucha amplitud térmica, dado que el mercurio logrará revertir las bajas temperaturas de comienzo del día. La mañana presenta cielo parcialmente nublado, viento moderado del noroeste y 10ºC de mínima que harán desfilar a abrigos gruesos hasta el mediodía. No subestime el chiflete si le toque andar temprano por la calle. El termómetro aprovechará el descenso de aire caliente y el sol de la tarde para escalar hasta 21ºC, ya con cielo ligeramente nublado y viento moderado. El cierre mejorará las últimas temperaturas nocturnas con 17ºC, que podrían sacarle alguna manta a la cama.

La mañana de este lunes será fresca [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Clima del martes: lejos del frío

Para mañana se estima otra jornada que muestre cierta gentileza térmica en el estuario. Se aguarda por un amanecer que muestre una mínima mucho más alta, donde esta vez con el mercurio iniciará la cuenta en 15ºC, como para dejar en el cajón a las bufandas y los gorros de lana. La mañana será la franja del día más soleada, con poca nubosidad y viento leve del norte. Con el paso de las horas se irá incorporando más cobertura nubosa con la llegada de aire caliente y húmedo hasta moldear a una tarde mayormente nublada y templada, donde el mercurio logrará 24ºC para hacer delirar a los friolentos. La noche mostrará algunos nubarrones en un ambiente algo inestable, en un cierre con 18ºC.

Clima del miércoles: vuelven las lluvias

El miércoles será la jornada a evitar si tiene que programar alguna actividad al aire libre. Desde temprano estaremos receptivos a lluvias aisladas: no todos los modelos exponen la franja con mayor probabilidades de precipitaciones, por lo que estaremos atentos a ver si llegan secos al trabajo o a las aulas. La tarde tiene todas la de perder cuando se derrumbe el barómetro y nuevamente la palabra “ciclogénesis” se gane los títulos de los noticieros como si fuésemos a ser atacados por Godzilla. Se pueden esperar diferentes ritmos de precipitación, incluso abriéndole la puerta a algún pasaje con tormentas, pero sin tiempo severo. Nuevamente el aire caliente y húmedo mantendrá al termómetro bien arriba para repetir la máxima de 24ºC. La noche mantendrá la probabilidad de lluvias, aunque más débiles y entrecortadas en un cierre semiveraniego con 21ºC.

Clima del jueves: mañana inestable, noche fría

El jueves comenzará inestable y podría dejarnos las últimas tandas de lluvias que comprometerán el comienzo de la jornada. El amanecer amenaza con nubarrones desde el inicio, viento moderado a regular desde el sudoeste y mínima de 15°C. La mañana estará expuesta a precipitaciones aisladas, pero el mediodía traería la estabilidad definitiva porque el Pampero barrerá nuestro cielo para devolvernos el sol. La entrada de aire frío recortaría la máxima en 20°C, que se darían pasado el mediodía. Atención al derrumbe térmico nocturno, puesto que el termómetro alcanzará los 13°C y bajará fuerte durante la madrugada.

El jueves siguen las lluvias en el AMBA Ricardo Pristupluk

Clima del viernes: se vuela la ciudad

El viernes amanecerá con ráfagas frías que nos dejarán una percepción muy fría de temperatura. Se prevé un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado con rachas y mínima de 8°C con sensación térmica muy baja, en especial en sectores suburbanos. La mañana transcurrirá ventosa y ligeramente inestable, mientras que en la tarde no desentonaría alguna lluvia aislada. Además, se conservará el viento intenso en superficie con alguna ráfaga que podría llegar a marcar 60 km/h en el anemómetro. El termómetro sentirá la entrada de aire frío y desistirá en 16°C. La noche todavía no se encuentra a salvo, por lo que deberán estar atentos a nuevas actualizaciones aquellos que tengan algo en la agenda nocturna. Es posible que no llueva, pero las ráfagas pueden llegar a condicionar alguna actividad.

Borrador del fin de semana

El sábado mostrará cielo mayormente nublado y sin previsión de lluvias, pero conservará la circulación de aire frío y obligará a abrigarse mucho por las ráfagas del sudoeste y la falta de sol, con mínima de 8ºC y máxima de 15ºC. El domingo mostraría valores parecidos, pero con cielo mayormente despejado durante todo el día.

Eso es todo, amigos. Mayo nos empezará a preparar lentamente para el invierno: ya no hablaremos de algún día aislado con bajas temperaturas, sino que ahora empezarán a configurarse ventanas de varios días seguidos que no solo mostrarán amaneceres fríos, pero las tardes obligarán a que la campera continúe puesta con máximas que no superarán los 15ºC. De todas formas, no se trata de frío intenso, y es bueno aclarar que todavía no hay ninguna ola polar que asome en el mediano plazo. A la hora de armar la semana, no olvide que el miércoles puede llover todo el día y que a partir del viernes vuelve la bufanda y el gorro de lana al salir de casa, incluso algún friolento podría prender la estufa temprano. De acá en más, la tarea del otoño será no adelantar el frío fuerte y permitirnos ahorrar lo más posible en calefacción, que en parte lo logrará los próximos días.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli