Hay alerta amarilla por vientos fuertes para este lunes 4 de mayo: las provincias afectadas

Después de un fin de semana en que las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvieron un marcado descenso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que para este lunes 4 de mayo se esperan condiciones similares y, además, una jornada ventosa. También emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para sectores del centro y sur del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas por la advertencia son Chubut, Río Negro, Mendoza, Neuquén y San Juan, donde se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” a lo largo de toda la jornada.

En el área de cobertura se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar localmente los 100.

Mapa de alertas para este lunes 4 de mayo

Frente a estas condiciones, el SMN emitió una serie de recomendaciones:

Evitar salir durante el fenómeno.

Cerrar puertas y ventanas.

Asegurar objetos en el exterior.

No refugiarse bajo árboles o carteles.

Conducir con precaución, hidratarse y proteger las vías respiratorias del polvo, además de no encender fuego.

Luego, para el martes, el organismo emitió una alerta amarilla por tormentas intensas para Entre Ríos, donde podrían haber valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 milímetros y también es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

En el AMBA, la temperatura se mantendrá en la misma línea durante toda la semana, sin embargo, a partir del viernes va a bajar y la mínima podría llegar hasta los 8°C y la máxima a 16°C.

El tiempo en el AMBA

Para este lunes, el SMN informó que la temperatura en la Ciudad tendrá una mínima de 10°C y una máxima de 21°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, aunque mejorará por la tarde y se esperan vientos con velocidades estimadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Además, la humedad será de 50%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires se prevé un tiempo similar, con la mínima en unos 8°C, mientras que la máxima llegará a 21°C, con cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día. En estos casos, la humedad será del 44%.

En tanto, en el país las temperaturas máximas y mínimas serán de 23°C y 10°C en Catamarca; 26°C y 13°C en Chaco; 15°C y 9°C en Chubut; 25°C y 8°C en Córdoba; 26°C y 13°C en Corrientes; 24°C y 8°C en Entre Ríos; 27°C y 16°C en Formosa; 25°C y 10°C en Jujuy; 22°C y 6°C en La Pampa; 24°C y 10°C en La Rioja; 23°C y 5°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 25°C y 15°C en Misiones; 20°C y 5°C en Neuquén; 19°C y 6°C en Río Negro; 23°C y 9°C en Salta; 24°C y 6°C en San Juan; 25°C y 9°C en San Luis; 7°C y 2°C en Santa Cruz; 24°C y 8°C en Santa Fe; 26°C y 10°C en Santiago del Estero; 5°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 24°C y 10°C en Tucumán.