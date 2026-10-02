Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 2 de octubre el cielo estará por la mañana y la temperatura rondará entre grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino presenta una probabilidad de lluvia de por ciento, y los vientos del correrán a una velocidad de entre kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería .

El sol sale a las 06:38 y se pone a las 19:05.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: