Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 25 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 10 y 27; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 25 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:46 y se pone a las 19:52.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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