TEHERÁN.- La cantante iraní Parastoo Ahmadi recibió 74 latigazos por una actuación en la que apareció sin el hijab obligatorio, informó la cadena CNN, que citó a su abogado defensor, Mostafa Nili, y a la organización Iran Human Rights (IHRNGO).

La misma condena fue aplicada a otros cuatro integrantes de su equipo de producción. Los castigos, que se ejecutaron en la Unidad de Ejecución de Sentencias de la Fiscalía de Qom, fueron aplicados contra Ahmadi, el organizador del concierto, Mohsen Lashkari, y los músicos Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri y Amir-Ali Pirina.

La cantante iraní Parastoo Ahmadi

Además, a la cantante y su equipo se les prohibió realizar actividades artísticas y musicales, así como viajar durante dos años, dijo el abogado Mostafa Nili, según el sitio web Emtedad.

“La flagelación de la cantante iraní Parastoo Ahmadi y de 4 miembros masculinos de su equipo —tras un concierto que ofreció sin llevar cubierto el cabello— es aborrecible. La flagelación es una forma de tortura u otra pena cruel, inhumana o degradante, absolutamente prohibida por el derecho internacional en todas las circunstancias. Irán debe abstenerse de ejecutar otras condenas de flagelación y erradicar esta práctica de sus leyes”, declaró Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

The flogging of Iranian singer Parastoo Ahmadi and 4 male members of her team – following a concert she gave without wearing headcover – is abhorrent.



Flogging is a form of torture or other cruel, inhuman or degrading punishment, absolutely prohibited under international law in… — UN Human Rights (@UNHumanRights) November 24, 2026

El caso se originó tras la difusión en internet del denominado “Concierto Caravanserai” de Ahmadi, grabado en diciembre de 2024 en el histórico caravasar de Deir-e Gachin, cerca de Qom, una ciudad sagrada para el islam chiita que alberga numerosas seminarios religiosos y es considerada un bastión del conservadurismo religioso en Irán.

El nombre del video, que fue transmitido por YouTube y acumuló casi tres millones de reproducciones, significa “Un concierto imaginario”, una alusión directa a la prohibición que pesa sobre las mujeres iraníes de cantar solas frente a un público.

En las imágenes, registradas sin público presente, la cantante aparece interpretando canciones junto a músicos hombres. Ahmadi llevaba un vestido negro largo, sin mangas, y tenía el cabello descubierto, en abierta infracción de las normas iraníes que establecen el uso obligatorio del hijab.

La cantante iraní Parastoo Ahmadi

El director de IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam, declaró a CNN que la vestimenta de la artista tuvo un papel determinante en la condena. Sin embargo, precisó que los cargos también estuvieron relacionados con el hecho de que hubiera realizado una presentación pública y, en términos más generales, con su desafío a las autoridades iraníes.

Los acusados fueron declarados culpables de “ofensa a la moral pública” por violar las normas islámicas, además de “producir, enviar, distribuir y publicar” contenidos considerados “vulgares” e “inmorales” por las autoridades.

Nacida en 1997 y graduada en dirección cinematográfica por la Universidad Soore de Teherán, Ahmadi había ganado notoriedad durante las protestas antigubernamentales de 2022, desatadas por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial tras haber sido arrestada por presuntamente llevar mal colocado el velo. En aquel momento, la cantante reinterpretó una canción patriótica que se volvió símbolo de desafío al régimen.

La condena se produce en un contexto de renovada presión social y de seguridad en varias ciudades iraníes. Según mensajes enviados a Iran International, las patrullas de la moral volvieron a intensificar su presencia en lugares como Isfahán, Rasht y Anzali, donde los agentes apuntan no solo contra mujeres por el uso obligatorio del velo, sino también contra hombres cuya vestimenta es considerada contraria a las normas oficiales, incluidos aquellos que usan pantalones cortos.

Los ⁠gobiernos occidentales y las organizaciones de derechos humanos han criticado la flagelación ‌por considerarla una forma de tortura y una violación del derecho internacional.

Irán rechaza las acusaciones sobre su conducta en materia de derechos humanos, y alega que los países occidentales deberían centrarse en sus propios problemas en este ámbito.

Agencias AP y Reuters