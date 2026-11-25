El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 26 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:45 y se pone a las 19:53.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día