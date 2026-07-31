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Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 31 de julio, la temperatura rondará entre 13 y 20; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Pergamino para el 31 de julio
El pronóstico del tiempo para Pergamino para el 31 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 31 de julio el cielo estará con tormentas por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 94 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 07:55 y se pone a las 18:22.

Pronóstico del tiempo en Pergamino para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
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