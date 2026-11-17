Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 18 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 13 y 24; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 18 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 94 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:27 y se pone a las 19:37.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con bruma y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.