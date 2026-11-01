Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 2 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 14 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 2 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:41 y se pone a las 19:20.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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