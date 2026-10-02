Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 2 de octubre, la temperatura rondará entre 6 y 13; la probabilidad de lluvias rondará por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 2 de octubre el cielo estará por la mañana y la temperatura rondará entre grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar presenta una probabilidad de lluvia de por ciento, y los vientos del correrán a una velocidad de entre kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería .
El sol sale a las 06:21 y se pone a las 18:52.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.