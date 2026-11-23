El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 24 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:24 y se pone a las 19:44.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día