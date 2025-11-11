LA NACION

Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 12 de noviembre, la temperatura rondará entre 13 y 26;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 12 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 12 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 12 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:42 y se pone a las 19:33.

Pronóstico del tiempo en Quilmes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Talentoso, hincha de River y figura de Aston Villa: el volante que le cambió la cabeza al DT de Dibu
    1

    Emiliano Buendía, el último convocado por Scaloni para el amistoso de la selección

  2. El portaaviones más poderoso del mundo se incorpora al operativo de EE.UU. en el Caribe y Venezuela moviliza tropas
    2

    El portaaviones más poderoso del mundo se incorpora al operativo de EE.UU. en el Caribe y Venezuela moviliza tropas

  3. Por qué el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas a 19 familias
    3

    Por qué el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas a 19 familias y cómo se resolvió un conflicto de 30 años

  4. El truco para saber dónde están los radares de velocidad al manejar
    4

    El truco para saber dónde están los radares de velocidad al manejar

Cargando banners ...