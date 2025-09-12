LA NACION

Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 13 de septiembre, la temperatura rondará entre 11 y 18;

El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 13 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 13 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:56 y se pone a las 18:42.

Pronóstico del tiempo en Quilmes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

