Anticipan un “sistema frontal polar” que cubrirá la Argentina esta semana: hay alertas en varias provincias

La última semana de junio estará marcada por un importante cambio de tiempo en buena parte de la Argentina. El ingreso de un sistema frontal de origen polar impulsará un nuevo descenso térmico, acompañado por lluvias, nevadas y fuertes ráfagas de viento que afectarán a varias provincias.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de distinto nivel por diversos fenómenos meteorológicos, mientras que especialistas anticipan que el aire frío avanzará progresivamente desde la Patagonia hacia el centro y norte del país durante los próximos días.

El pronostico del tiempo

Cómo avanzará el sistema frontal polar

El fenómeno estará asociado al desplazamiento de una masa de aire muy frío que ingresará desde el sur y se extenderá sobre gran parte del territorio nacional.

A medida que el frente avance, las temperaturas volverán a descender de manera generalizada, con valores que podrían ubicarse por debajo de lo habitual para esta época del año en numerosas localidades.

Además del frío, el cambio de masa de aire favorecerá la ocurrencia de distintos fenómenos meteorológicos, entre ellos precipitaciones, nevadas en zonas cordilleranas y ráfagas de viento de consideración.

29 JUN I ⚠️ #Alertas para hoy:



🌬️ Viento

🟨 40-60 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h



🥶 Temperaturas extremas: #frío ⚠️

🟨 Efecto leve a moderado en la salud



📲 Más info en 👉 https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/qWdXRIGvJh — SMN Argentina (@SMN_Argentina) June 29, 2026

Qué provincias permanecen bajo alerta

De acuerdo con las advertencias vigentes del SMN, distintas regiones del país presentan alertas meteorológicas por fenómenos que podrían desarrollarse durante las próximas horas.

Las advertencias comprenden nevadas persistentes en sectores cordilleranos, lluvias de variada intensidad, fuertes vientos en amplias zonas de la Patagonia y el oeste argentino, además de alertas por vientos costeros en algunos sectores del litoral marítimo.

Las autoridades recomiendan seguir la evolución de los pronósticos oficiales, ya que las áreas afectadas pueden modificarse con el correr de las horas.

Mapa de alertas para este martes 29 de junio

El frío volverá a ganar protagonismo

Tras un breve alivio térmico registrado en algunos sectores, el ingreso del sistema frontal provocará un nuevo descenso de las temperaturas. Las condiciones más frías se sentirán primero en el sur del país y luego se extenderán hacia el centro y el norte, donde también aumentará la probabilidad de heladas, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

En varias provincias podrían registrarse mínimas cercanas o inferiores a los 0 °C, mientras que las máximas permanecerán bajas durante buena parte de la semana.

Pronóstico extendido de la semana

Recomendaciones ante el cambio de tiempo

Frente al avance del sistema frontal, los especialistas aconsejan mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y prestar especial atención a las alertas vigentes.

En las zonas bajo advertencia por vientos intensos se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas. En áreas con nevadas o lluvias persistentes, también se aconseja extremar las precauciones al circular por rutas y caminos, debido a la posible reducción de la visibilidad y el deterioro de las condiciones de tránsito.