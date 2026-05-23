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Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 24 de mayo, la temperatura rondará entre 9 y 16; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 24 de mayo
El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 24 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 24 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:46 y se pone a las 17:54.

Pronóstico del tiempo en Quilmes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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