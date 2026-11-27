Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 28 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 18 y 32; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 28 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:34 y se pone a las 19:47.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 32 grados.
A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
Más leídas
- 1
- 2
Uno por uno: estos son los clubes argentinos que perderán sponsors de juego por la nueva Ley de Ludopatía
- 3
Chechu Bonelli rompió el silencio sobre su nuevo novio: quién es Tomás Badessich, a quien conoció jugando al fútbol
- 4
Diego Peretti fue incluido en la denuncia penal contra Hernán Casciari por el financiamiento de La muerte de un comediante