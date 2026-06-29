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Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 30 de junio, la temperatura rondará entre 6 y 14; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 30 de junio
El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 30 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 30 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:01 y se pone a las 17:52.

Pronóstico del tiempo en Quilmes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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