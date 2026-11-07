Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 8 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 3 y 20; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 8 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:44 y se pone a las 19:36.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del NO a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
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