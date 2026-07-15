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Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 16 de julio, la temperatura rondará entre 6 y 15; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 16 de julio
El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 16 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 16 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:15 y se pone a las 18:00.

Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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