El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 18 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:38 y se pone a las 19:54.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.