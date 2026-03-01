Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 2 de marzo, la temperatura rondará entre 16 y 34;
1 minuto de lectura
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 2 de marzo el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:45 y se pone a las 19:41.
Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 34 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
