Inundaciones en Houston: expertos revelan el inédito fenómeno que podría causar hoy una tormenta severa en el estado

Mientras un escenario meteorológico inestable se desarrolla entre el 17 y el 19 de abril en gran parte de Estados Unidos, Houston aparece como una de las ciudades bajo mayor observación debido al riesgo de inundaciones repentinas. Estudios recientes advierten que el impacto de lluvias extremas en la ciudad podría ser más amplio de lo que indican los mapas actuales.

Un riesgo de inundación que supera los mapas oficiales

Especialistas del Centro para el Futuro Costero y la Resiliencia Adaptativa (CFAR, por sus siglas en inglés) de la Universidad Rice plantearon que los límites utilizados para definir zonas inundables no reflejan completamente el comportamiento real del agua en entornos urbanos. Según explicaron, estos mapas se basan en estadísticas históricas y no contemplan cambios recientes en el clima y el desarrollo urbano.

Se pronostican tormentas eléctricas severas, tornados y granizo de gran tamaño en el Medio Oeste y las llanuras centrales, junto con un riesgo significativo de inundaciones repentinas debido a lluvias intensas Canva

“En Houston, decir que ‘no estás en una zona inundable’ es un término engañoso y peligroso", dijo Yilei Yu, investigadora principal de CFAR y becaria postdoctoral. “Las líneas en un mapa de FEMA suelen ser actuariales, no físicas. Incluso si técnicamente vives fuera de la zona de inundación de 100 años, sigues en riesgo", aseguró.

Uno de los puntos centrales del análisis es la velocidad con la que pueden producirse las inundaciones. A diferencia de eventos prolongados, las lluvias intensas de corta duración pueden generar acumulaciones rápidas que desbordan calles y viviendas en cuestión de minutos.

Simulaciones basadas en eventos anteriores indicaron que miles de hogares podrían verse afectados en distintos sectores de Houston, lo que incluye también áreas alejadas de las zonas tradicionalmente identificadas como vulnerables.

Tormentas intensas: eventos breves con alto impacto

Los especialistas diferencian entre dos tipos de fenómenos:

Tormentas prolongadas

Eventos de rápida evolución

En el segundo caso, el mayor riesgo proviene de precipitaciones intensas que se desarrollan en poco tiempo y con escaso margen de anticipación. Este tipo de tormentas puede ocurrir durante la noche y dificultar la respuesta de emergencia, ya que no ofrece el tiempo de preparación que suelen permitir otros eventos meteorológicos más extensos.

“A menudo hablamos de las inundaciones como ‘actos de Dios’ o ‘fenómenos naturales’”, dijo Dominic Boyer, profesor de antropología y codirector de CFAR. “Pero la creciente intensidad y la repentina frecuencia de las lluvias torrenciales en nuestra región forman parte de nuestra nueva normalidad. La pregunta es si estamos dispuestos a prepararnos para ello antes de que vuelva a ocurrir", señaló.

Los expertos enfatizan que vivir fuera de una zona de peligro designada por el gobierno no garantiza protección, ya que estos eventos rápidos superan fácilmente la infraestructura de drenaje actual Reuters

Zonas más expuestas a inundaciones dentro de Houston

El estudio identificó áreas con mayor probabilidad de inundación, aunque advirtió que el riesgo no se limita a ellas. Entre los sectores más comprometidos aparecen cuencas suburbanas donde el drenaje puede colapsar rápidamente ante lluvias intensas.

También se señaló que las zonas densamente pobladas podrían sufrir impactos más severos si las tormentas se desplazan hacia esos sectores, debido a la mayor concentración de infraestructura y viviendas.

Barrios considerados históricamente seguros, así como áreas cercanas a cursos de agua y vías rápidas, figuran entre los puntos donde las tormentas podrían generar acumulaciones con mayor rapidez.

“Debemos dejar de preguntarnos cómo podemos detener el agua y empezar a preguntarnos adónde irá el agua cuando ocurra el próximo evento extremo", remarcó Jim Elliott, profesor de sociología, David W. Leebron y codirector de CFAR.

Se pronostican tormentas eléctricas severas, tornados y granizo de gran tamaño en el Medio Oeste y las llanuras centrales, junto con un riesgo significativo de inundaciones repentinas debido a lluvias intensas NWS

Pronóstico actual: tormentas, inundaciones y cambios térmicos

Para el 17 de abril se prevé una jornada con tormentas severas en regiones del Medio Oeste y las llanuras centrales. Las condiciones estarán impulsadas por la interacción entre aire cálido y húmedo y un frente frío en avance.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se esperan:

Tornados : el aumento de la cizalladura del viento favorecerá tormentas capaces de producir tornados, algunos de los cuales podrían ser fuertes, especialmente en el valle del Alto Mississippi.

: el aumento de la cizalladura del viento favorecerá tormentas capaces de producir tornados, algunos de los cuales podrían ser fuertes, especialmente en el valle del Alto Mississippi. Granizo muy grande : se espera una amenaza significativa, con el mayor riesgo localizado en porciones de las Llanuras centrales y del sur.

: se espera una amenaza significativa, con el mayor riesgo localizado en porciones de las Llanuras centrales y del sur. Vientos dañinos : hacia la noche, las tormentas se intensificarán y provocarán una amenaza de vientos dañinos significativos a través de los valles del Bajo Misuri y el Mississippi Medio.

: hacia la noche, las tormentas se intensificarán y provocarán una amenaza de vientos dañinos significativos a través de los valles del Bajo Misuri y el Mississippi Medio. Inundaciones repentinas: la combinación de humedad abundante y fuertes tormentas generará tasas de lluvia de 25 a 50 milímetros por hora.

A medida que el frente frío avanza hacia el este, el riesgo de inundaciones repentinas disminuye, pero se mantiene una amenaza aislada para parte del Valle del Bajo Mississippi y el sureste de Texas.