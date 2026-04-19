La vocera de Kast, de figura de la campaña a cara visible de las fallas de comunicación del gobierno

SANTIAGO, Chile.– El pasado miércoles, en un pasillo del Congreso en Valparaíso, un periodista le hizo a la vocera presidencial Mara Sedini una pregunta que en el país se responde sola: si el Estrecho de Magallanes es chileno.

No surgía de la nada. Horas antes, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino, contraalmirante Hernán Montero, había afirmado que “la boca de Magallanes es argentina”, y en La Moneda necesitaban una respuesta rápida. Sedini guardó silencio, derivó la consulta a cancillería y cerró con un “vamos al almuerzo”. La escena se viralizó en minutos.

Esa noche, el canciller Francisco Pérez Mackenna tuvo que afirmar lo que la vocera no dijo: que la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes “es indiscutible” y se funda en los tratados de 1881 y 1984. Al día siguiente, Sedini explicó que “no sabía de qué me estaban realmente preguntando”.

En momentos en que la popularidad del presidente José Antonio Kast registra una fuerte caída en su primer mes de gobierno, desde el 58% de aprobación inicial al 40% actual, el episodio condensó el principal problema que enfrenta el gobierno: una estrategia comunicacional que prometía profesionalismo, pero ya mostró grietas. Y Sedini quedó como su rostro más expuesto.

Mara Sedini, su apuesta comunicacional, quedó atrapada en el deterioro de un gobierno que prometía profesionalismo pero enfrenta desafíos mayores a los anticipados.

“El proceso de instalación ha enfrentado problemas comunicacionales y políticos dentro de la propia coalición”, dice a LA NACIÓN Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la UDP.

“Se generó una expectativa inicial de querer hacer las cosas de un modo diferente, con mayor eficiencia y profesionalismo, pero en la práctica ha tenido problemas con la agenda de seguridad y dificultades para instalar su agenda económica”, añade.

Sedini: de la campaña al gobierno

Mara Sedini Viancos, 40 años, periodista, actriz y cantante, fue el rostro más visible de la campaña de Kast en la segunda vuelta. Grabó jingles, animó cierres, participó en debates y le puso cara a una candidatura que buscaba mostrarse más cercana.

El rap que interpretó circuló ampliamente en redes sociales, donde también fue material de memes y parodias. Antes de ingresar a la política, fue panelista habitual del programa “Sin Filtros”, donde su estilo confrontacional le dio notoriedad. Su perfil mediático, sin militancia partidaria, parecía encajar con lo que Kast necesitaba para comunicar renovación política.

Camila Vallejo, la vocera de Boric

En el oficialismo y fuera de él aparecieron comparaciones con Camila Vallejo, exministra vocera de Gabriel Boric, como si Sedini fuera la respuesta de la derecha a ese modelo. Pero la similitud terminaba en la fotogenia. Vallejo llegó con años de experiencia política. Sedini desembarcó desde la televisión y la radio, sin haber gestionado una crisis política de envergadura.

“La vocería en Chile es fundamental, y quien ocupa ese cargo no solo tiene un rol de portavoz, sino también político”, afirma Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello.

“Un buen vocero nunca debe ser la noticia, sino contar la noticia”, agrega.

Esa diferencia se hizo visible desde el comienzo. Sedini no diseñó decisiones polémicas como el alza de combustibles o el recorte del 3% en los ministerios. Pero tuvo que defenderlas en los matinales, donde cometió errores de cifras y fue imprecisa en conceptos técnicos.

Factor combustible

El fin de la luna de miel llegó el 26 de marzo. La administración de Kast anunció que la nafta de 93 octanos subía $370 chilenos por litro (US$0,38), mientras el diésel aumentaba $580 (US$0,60). La guerra en Irán había disparado el precio internacional del petróleo. Pero la decisión de trasladar el costo al consumidor tuvo impacto político inmediato.

Una encuesta de Cadem mostró que un 49% desaprobaba la forma en que Kast conducía su gobierno, frente al 34% registrado dos días después de la investidura. La aprobación cayó diez puntos en semanas.

“Hasta ahora ha impactado de manera increíble. Nunca un presidente había bajado tanto su aprobación a menos de un mes de asumir”, afirma Munita.

El presidente chileno, José Antonio Kast Esteban Felix - AP

La caída coincidió con otro anuncio complejo: un recorte parejo del 3% en todos los ministerios.

“Esta terapia de shock, transferencia directa de precios de combustible y reducción de gasto fiscal generó un fuerte ambiente de incertidumbre”, sostiene Claudio Fuentes.

El contraste quedó rápido a la vista: un gobierno que hizo de la seguridad su principal bandera anunciaba ajustes en áreas sensibles, mientras el alza de combustibles golpeaba el bolsillo.

La vocería bajo presión

Sedini no solo quedó expuesta. También terminó atada a una estructura de poder que la hizo responsable sin darle verdadera autoridad.

El diseño comunicacional de Cristián Valenzuela, jefe estratégico del Segundo Piso, es descrito en el oficialismo como centralizado. Sedini prepara las vocerías con su equipo, pero la línea final pasa por Palacio y por el director de la Secom, Felipe Costabal.

A diferencia de voceros anteriores como Vallejo o Francisco Vidal, que participaban de las reuniones donde se tomaban decisiones, Sedini recibe muchas veces la línea ya definida y la ejecuta.

“Un aspecto deficitario del gobierno han sido las comunicaciones, en varios ministerios. Este déficit incluye a la ministra, pero no es solo de ella”, dice Fuentes.

“Como gobernar es comunicar, se han producido problemas importantes en los mensajes que el gobierno envía a la ciudadanía”, añade.

Ante el desgaste, La Moneda optó por relevarla en los temas más complejos. Para la megareforma económica instaló como voceros al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; al de Interior, Claudio Alvarado; y al de la Segpres, José García Ruminot. Sedini pasó a un papel menos expuesto.

El episodio del Estrecho de Magallanes terminó por consolidar la percepción de una vocería debilitada.

Lo que viene

Ahora viene lo más difícil para Kast. El presidente presentó más de 40 medidas enmarcadas en el Plan de Reconstrucción Nacional, también conocido como Ley Miscelánea. Pero la coalición oficialista no tiene mayoría propia y los votos del Partido de la Gente serán determinantes.

“El gobierno no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, por lo que deberá sumar votos de sectores de centro y del Partido de la Gente”, advierte Fuentes.

377 Estudiantes marchan en protesta contra el gobierno del presidente José Antonio Kast en Santiago el 26 de marzo de 2026. El gobierno de Chile anunció el 23 de marzo un aumento histórico de casi medio dólar por litro en el precio de los combustibles, tras una importante reforma del mecanismo gubernamental diseñado para mitigar el impacto de la volatilidad de los precios internacionales RODRIGO ARANGUA - AFP

“Para ello deberá modificar su agenda original incorporando beneficios para consumidores, pequeñas empresas y sectores medios. El desafío principal será conseguir los votos necesarios para un proyecto complejo”, añade.

Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad del Instituto Res Pública, pone el foco en otro desafío: comunicar reformas pensadas para rendir efectos en el mediano y largo plazo.

“La inmediatez con que se exigen resultados debe ser combatida con una correcta transmisión de la intención de la reforma”, dice a LA NACIÓN.

“La coordinación buscando voto a voto el apoyo a la iniciativa se vuelve un desafío no menor”, completa.

Munita plantea otra duda que hoy flota en Palacio: si el desgaste por el combustible será transitorio o si Kast enfrenta el fantasma de los votos prestados.

Kast todavía tiene margen para corregir. La agenda de seguridad puede ordenarle prioridades. La economía podría darle aire si mejora el contexto. Algunas reformas podrían avanzar con acuerdos parciales. Pero el arranque dejó una señal difícil de borrar: llegó prometiendo orden y control político. En semanas, su administración quedó discutiendo errores no forzados, silencios innecesarios y crisis evitables.