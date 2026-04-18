Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos para este sábado 18 de abril: las provincias afectadas

Después de una semana con condiciones inestables en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja por vientos y otra amarilla por tormentas, que afectarán distintos rincones del país durante este sábado 18 de abril. En la Ciudad se espera una jornada nublada y con intermitentes salidas del sol.

Las advertencias naranjas se concentran en el sector oeste de provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. De acuerdo el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se trata de la presencia de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Para esas zonas se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros que pueden ser superados en forma local. Además no se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas mas elevadas.

Los alertas del SMN rigen para una porción importante del país

Los distritos más afectados por las ráfagas de viento serán los localizados en la cordillera de Cushamen -Chubut-, Cordillera de Lácar -Neuquén-, y la ciudad de Bariloche, en Río Negro. Allí el viento podría alcanzar una velocidad máxima de hasta 70 kilómetros. Como las este fenómeno superar ampliamente los valores habituales, también rige una advertencia por el riesgo de caída de árboles, voladuras de techos y complicaciones en rutas y zonas abiertas.

Además de las provincias patagónicas, la advertencia se extiende a Mendoza, San Luis, sectores del oeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa.

En estas regiones, los fenómenos previstos mantienen características similares, aunque con menor intensidad que en las zonas bajo alerta naranja. Se esperan precipitaciones que, si bien no alcanzarían niveles extremos, podrían generar complicaciones puntuales, especialmente en áreas vulnerables. Según el ente meteorológico, el acumulado de agua podría llegar hasta 30 milímetros.

Frente a estos casos, el SMN recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas, como asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre durante los picos de intensidad y circular con precaución en rutas afectadas por viento o lluvia.

El tiempo en el AMBA

En territorio porteño, el sábado se perfila como una jornada estable, con el cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas se mantendrán templadas, con una mínima cercana a los 17 grados y una máxima que alcanzará los 26°C, en un contexto de viento leve que no generará mayores complicaciones.

Así estará el finde en la Ciudad

El domingo, en tanto, continuará con condiciones similares en cuanto a nubosidad, aunque con una leve inestabilidad hacia el final del día. Si bien durante buena parte de la jornada no se esperan precipitaciones, podría registrarse un desmejoramiento con la aparición de lluvias aisladas hacia la noche. A su vez, las temperaturas se mantendrán en valores agradables, con una mínima alrededor de los 18 grados y una máxima de 24° C.

Asimismo, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 28°C y 13°C en Catamarca; 25°C y 19°C en Chaco; 25°C y 13°C en Chubut; 25°C y 16°C en Córdoba; 25°C y 19°C en Corrientes; 25°C y 18°C en Entre Ríos; 25°C y 20°C en Formosa; 21°C y 14°C en Jujuy; 25°C y 11°C en La Pampa; 24°C y 15°C en La Rioja; y 23°C y 12°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 25°C y 19°C en Misiones; 25°C y 10°C en Neuquén; 26°C y 12°C en Río Negro; 22°C y 15°C en Salta; 25°C y 13°C en San Juan; 26°C y 13°C en San Luis; 16°C y 8°C en Santa Cruz; 25°C y 18°C en Santa Fe; 26°C y 17°C en Santiago del Estero; 17°C y 5°C en Tierra del Fuego; y 25°C y 13°C en Tucumán.