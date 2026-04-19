Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 20 de abril, la temperatura rondará entre 11 y 15; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 20 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:32 y se pone a las 18:28.
Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
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